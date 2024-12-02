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الجيش السوري يستعيد كامل البلدات والقرى على طريق محردة - السقيلبية بمحافظة حماة (التلفزيون السوري)

Lebanon 24
02-12-2024 | 12:19
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