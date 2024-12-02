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"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: واشنطن عبّرت لتل أبيب عن قلقها من إمكانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
02-12-2024 | 12:56
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