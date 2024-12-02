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وسائل إعلام إسرائيلية: دوت صفارات الإنذار في الشمال أكثر من مرة خلال الدقائق الماضية نتيجة تشخيص خاطئ

Lebanon 24
02-12-2024 | 13:13
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