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هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع صادق على خطط لشن هجمات واسعة النطاق على "حزب الله"

Lebanon 24
02-12-2024 | 13:24
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