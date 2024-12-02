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الخارجية الاميركية: نأمل من كل الدول المعنية التي لديها نفوذ مع سوريا ممارسة ضغوط عليها للامتثال للقرار الأممي 2254

Lebanon 24
02-12-2024 | 13:47
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