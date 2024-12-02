"يديعوت أحرونوت" عن مصدر مطلع: هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن قبل تنصيب ترامب وإسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار من أجل استعادة الرهائن وليس لإنهاء الحرب

Lebanon 24