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"أكسيوس" عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن كانت قلقة من أن وقف إطلاق النار في لبنان قد ينهار بعد تبادل إطلاق النار وأعربت لإسرائيل عن قلقها بشأن عدد من الضربات التي شنتها في لبنان في الأيام الأخيرة
Lebanon 24
02-12-2024
|
17:27
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