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التنظيمات المسلحة تقول إنها سيطرت على بلدات "صوران" و"طيبة الإمام" و"حلفايا" في ريف حماة بعد اشتباكات مع الجيش السوري
Lebanon 24
02-12-2024
|
23:08
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