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العربية: مجموعات موالية لإيران انسحبت من آخر مواقع لها في ريف دير الزور الشرقي

Lebanon 24
03-12-2024 | 00:41
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