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يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيلي قد يتوجه للقاهرة خلال الأيام المقبلة لبحث صفقة غزة

Lebanon 24
03-12-2024 | 02:31
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