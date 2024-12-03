هيئة البث الإسرائيلية: منظمة بلجيكية ترفع دعوى ضد الملحق العسكري الإسرائيلي في بروكسل بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء عمله كمنسق للارتباط في غزة والضفة الغربية

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