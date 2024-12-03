Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: منظمة بلجيكية ترفع دعوى ضد الملحق العسكري الإسرائيلي في بروكسل بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء عمله كمنسق للارتباط في غزة والضفة الغربية

Lebanon 24
03-12-2024 | 05:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: تعيينات جديدة في الجيش تشمل قادة الجبهة الشمالية وحرس الحدود وسلاح البر وفرق جفعاتي وناحال والضفة الغربية
lebanon 24
03/12/2024 20:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على استمرار العمليات العسكرية في "جبهة الشمال" (العربية)
lebanon 24
03/12/2024 20:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: العمليات الحالية بقطاع غزة تهدف لزيادة الضغط العسكري على حماس ومنع تنقل السكان من شمال القطاع إلى جنوبه
lebanon 24
03/12/2024 20:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تطالب بتعهد أميركي منفصل عن "الاتفاق" بشأن حرية العمل العسكري في لبنان
lebanon 24
03/12/2024 20:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:31 | 2024-12-03
13:30 | 2024-12-03
13:18 | 2024-12-03
13:11 | 2024-12-03
13:07 | 2024-12-03
13:06 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24