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مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

Lebanon 24
03-12-2024 | 05:45
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