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البابا فرنسيس: يحدوني الأمل في أن يؤدي بصيص السلام الذي انفتح في لبنان إلى وقف إطلاق النار على كافة الجبهات الأخرى ولاسيما في غزة

Lebanon 24
03-12-2024 | 06:25
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