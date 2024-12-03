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"لبنان 24": دبابة "ميركافا" إسرائيليّة توغّلت من تل النحاس شمال كفركلا باتّجاه محيط مفرق برج الملوك - الخيام

Lebanon 24
03-12-2024 | 06:36
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