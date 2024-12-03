Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الاسرائيلي: دوي الانفجار قرب كريات شمونة ناجم عن تفجير متحكم به لقذيقة سابقة غير منفجرة

Lebanon 24
03-12-2024 | 06:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل أرنون
lebanon 24
03/12/2024 20:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الدورة - الهرمل وعدلون- صيدا
lebanon 24
03/12/2024 20:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: الجيش يستمر بتفجير ذخائر إسرائيلية غير منفجرة في بلدة الزرارية حتى الساعة الثالثة عصراً
lebanon 24
03/12/2024 20:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة- البقاع اليوم
lebanon 24
03/12/2024 20:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:31 | 2024-12-03
13:30 | 2024-12-03
13:18 | 2024-12-03
13:11 | 2024-12-03
13:07 | 2024-12-03
13:06 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24