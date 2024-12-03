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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام زواره اليوم: الاتصالات الديبلوماسية مستمرة وتكثفت بالامس لوقف الخروقات الاسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية

Lebanon 24
03-12-2024 | 07:00
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