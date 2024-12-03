Advertisement

أخبار عاجلة

الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وجهود التوصل لتهدئة شاملة في المنطقة

Lebanon 24
03-12-2024 | 07:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/12/2024 20:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة
lebanon 24
03/12/2024 20:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني يبحثان في عمان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
lebanon 24
03/12/2024 20:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: تغير المناخ تحدّ عالمي خطير لكن يمكن مواجهته والحد منه عبر العمل الجماعي الدولي (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/12/2024 20:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:34 | 2024-12-03
13:31 | 2024-12-03
13:30 | 2024-12-03
13:18 | 2024-12-03
13:11 | 2024-12-03
13:07 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24