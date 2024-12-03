الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وجهود التوصل لتهدئة شاملة في المنطقة

Lebanon 24