البيان الختامي بعد اجتماع للجنة متابعة المعارضة في معراب: نؤكّد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والتّعاطي الحازم مع الخروقات وضبط السّلاح وانتشار الجيش على كلّ الأراضي اللبنانيّة

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