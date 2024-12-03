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البيان الختامي بعد اجتماع للجنة متابعة المعارضة: سنُكثّف الجهود والاتصالات مع كلّ الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشّح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:09
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