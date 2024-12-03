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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا بعدد من المسيّرات عملية ضد هدف حيوي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:13
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