Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية في البلاد

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرار مفاجىء.. رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية في البلاد
lebanon 24
03/12/2024 20:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فرض الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ انتهاء عصر الدكتاتورية.. من هو يول رئيس كوريا الجنوبية؟
lebanon 24
03/12/2024 20:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية: أي شخص يعمل وفق أوامر الرئيس يخرق القانون باعتبار أن فرض الأحكام العرفية باطل
lebanon 24
03/12/2024 20:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية: فرض الأحكام العرفية قرار غير صالح (العربي)
lebanon 24
03/12/2024 20:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:34 | 2024-12-03
13:31 | 2024-12-03
13:30 | 2024-12-03
13:18 | 2024-12-03
13:11 | 2024-12-03
13:07 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24