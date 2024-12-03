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المنسقة الأممية في لبنان: نأمل أن تتيح كل الأطراف الفرصة لنجاح اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
03-12-2024 | 10:40
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