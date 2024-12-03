Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر بنى تحتية لحزب الله في منطقة مزارع شبعا

Lebanon 24
03-12-2024 | 10:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نعمل على عدم عودة البنية التحتية المسلحة لحزب الله إلى المنطقة
lebanon 24
03/12/2024 20:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: عمليات مداهمة مركزة في منطقة هار دوف (جبل روس) خاصة في المناطق الوعرة بهدف ضرب البنى التحتية التابعة لحزب الله ومنع تموضعه في المنطقة
lebanon 24
03/12/2024 20:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق قذيفتين صاروخيتين باتجاه مزارع شبعا سقطت في مناطق مفتوحة
lebanon 24
03/12/2024 20:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا آليات في محيط بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وقرب الحدود السورية اللبنانية
lebanon 24
03/12/2024 20:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:38 | 2024-12-03
13:34 | 2024-12-03
13:31 | 2024-12-03
13:30 | 2024-12-03
13:18 | 2024-12-03
13:11 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24