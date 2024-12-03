Advertisement

أخبار عاجلة

الصين تدعو مواطنيها في كوريا الجنوبية "إلى توخي الحذر" بعد فرض الأحكام العرفية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
03-12-2024 | 11:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: "نشعر بالارتياح لقرار رئيس كوريا الجنوبية بالتراجع عن فرض الأحكام العرفية
lebanon 24
04/12/2024 04:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ساعات من اتخاذه القرار.. رئيس كوريا الجنوبية "يتراجع" ويعلن رفع الأحكام العرفية
lebanon 24
04/12/2024 04:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. أوّل تعليق من "الاتحاد الأوروبي"
lebanon 24
04/12/2024 04:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك ييوول يتهم أحزاب المعارضة بأنها "اختطفت العملية البرلمانية كرهينة" ويتعهد باستئصال القوى المعادية للدولة المؤيدة لكوريا الشمالية (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/12/2024 04:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2024-12-03
19:01 | 2024-12-03
18:58 | 2024-12-03
18:54 | 2024-12-03
18:37 | 2024-12-03
18:30 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24