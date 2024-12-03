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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء العراقي: يجب التنسيق مع دول المنطقة لمنع انزلاق الأمور في سوريا لمراحل خطيرة
Lebanon 24
03-12-2024
|
11:18
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