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رويترز عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي نفذ ضربة واحدة على الأقل في منطقة دير الزور بسوريا دفاعا عن النفس

Lebanon 24
03-12-2024 | 11:26
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