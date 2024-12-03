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هآرتس عن تقديرات للجيش الإسرائيلي: هناك نحو 40 ألف مقاتل من المجموعات الإيرانية في سوريا

Lebanon 24
03-12-2024 | 12:21
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