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هآرتس: إسرائيل قد تتخذ إجراءات وقائية إذا تم الاستيلاء على أسلحة حساسة في سوريا

Lebanon 24
03-12-2024 | 12:22
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