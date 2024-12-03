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وسائل إعلام إسرائيلية: القضاة يقررون بالإجماع استئناف محاكمة نتنياهو بقضايا فساد يوم 10 كانون الاول في تل أبيب

Lebanon 24
03-12-2024 | 12:26
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