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أ ف ب عن ماكرون: فرنسا والسعودية سترأسان مؤتمرا في حزيران المقبل حول إقامة دولة فلسطينية

Lebanon 24
03-12-2024 | 12:56
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