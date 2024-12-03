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المتحدث باسم الحكومة العراقية لـ"سكاي نيوز": نتخوف من إعادة سيناريو العام 2014 وإنتاج جماعات طائفية مسلحة على حدودنا

Lebanon 24
03-12-2024 | 13:31
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