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القناة 13 الإسرائيلية: مستشار الأمن القومي الأميركي طلب من إسرائيل أن تعلن احترام وقف إطلاق النار مع لبنان

Lebanon 24
03-12-2024 | 13:42
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