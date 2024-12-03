Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: نحتفظ بحق مهاجمة أي عنصر من "حزب الله" جنوب الليطاني من دون تنسيق

Lebanon 24
03-12-2024 | 13:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية "كان": الهجوم الإسرائيلي اليوم في الجزء الجنوبي من دمشق في السيدة زينب كان موجهاً لمسؤول ملف الجولان في حزب الله علي موسى دقدوق
lebanon 24
04/12/2024 04:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل سترد خلال ساعات على انتهاك "حزب الله" قرار وقف إطلاق النار
lebanon 24
04/12/2024 04:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي صدق على زيادة الهجمات على الحدود السورية- اللبنانية لمنع إيران من دعم "حزب الله"
lebanon 24
04/12/2024 04:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع صادق على خطط لشن هجمات واسعة النطاق على "حزب الله"
lebanon 24
04/12/2024 04:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2024-12-03
19:01 | 2024-12-03
18:58 | 2024-12-03
18:54 | 2024-12-03
18:37 | 2024-12-03
18:30 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24