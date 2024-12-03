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الخارجية الأميركي: جددنا الشهر الماضي إعفاء لمدة 120 يوما يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران

Lebanon 24
03-12-2024 | 14:01
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