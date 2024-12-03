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الخارجية الأميركية: لا تعليق على الخروق المزعومة لوقف إطلاق النار في لبنان ونحيل المسألة إلى آلية التحقق ومعالجة الشكاوى

Lebanon 24
03-12-2024 | 14:06
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