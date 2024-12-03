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هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: سنبلغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار مع لبنان عندما تبدأ آلية التنفيذ عملها

Lebanon 24
03-12-2024 | 14:11
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