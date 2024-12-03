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مصدر من حماس للعربية: ننتظر رد الرئيس الفلسطيني على مقترح إدارة غزة بين فتح وحماس

Lebanon 24
03-12-2024 | 15:45
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