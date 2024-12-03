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مندوب أميركا في الامم المتحدة: سنواصل الدفاع عن قواتنا المشاركة في محاربة داعش بسوريا

Lebanon 24
03-12-2024 | 16:27
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