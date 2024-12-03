Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مقرب من ترامب: الرئيس المنتخب لا يعتقد أن نتنياهو يمنع إبرام صفقة الرهائن

Lebanon 24
03-12-2024 | 16:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: إبرام اتفاق مع السعودية هو أولوية بالنسبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب
lebanon 24
04/12/2024 04:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: بايدن أكّد لنتنياهو خلال محادثة أمس ضرورة التركيز على صفقة لتحرير الرهائن في غزة
lebanon 24
04/12/2024 04:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 7 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين: "حماس" ستبقى وحدها في المعركة وربما هذا سيسرع التوصل لصفقة تبادل
lebanon 24
04/12/2024 04:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أميركيين: ترامب يخطط لاتخاذ إجراءات عقابية واسعة بحق المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
lebanon 24
04/12/2024 04:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2024-12-03
19:01 | 2024-12-03
18:58 | 2024-12-03
18:54 | 2024-12-03
18:37 | 2024-12-03
18:30 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24