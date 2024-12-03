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وحدات الدفاع الروسية تحاول صد هجوم الطائرات بدون طيار في أوكرانيا على نوفوروسيسك الروسية

Lebanon 24
03-12-2024 | 17:59
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