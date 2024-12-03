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طائرات الاحتلال تشن أحزمة نارية بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط القرارة جنوب شرق دير البلح

Lebanon 24
03-12-2024 | 19:01
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