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وكالة تسنيم الإيرانية: وزير الخارجية عباس عراقتشي سيتوجه إلى العراق يوم الجمعة لإجراء مباحثات متعلقة بالتطورات في سوريا

Lebanon 24
04-12-2024 | 01:34
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