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هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب بانتظار رد حماس على المقترح المصري بشأن وقف النار بغزة

Lebanon 24
04-12-2024 | 02:05
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