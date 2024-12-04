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سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون تموضعا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور نتساريم

Lebanon 24
04-12-2024 | 02:26
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