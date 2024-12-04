Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية التشيك: اقترحنا على الاتحاد الأوروبي تقييد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس

Lebanon 24
04-12-2024 | 03:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب وزير خارجية إيران: الحوار مع الاتحاد الأوروبي شمل أفق المفاوضات النووية ورفع العقوبات مع التطورات الجديدة
lebanon 24
04/12/2024 12:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية: نائبا وزير الخارجية الإيراني بحثا مع ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الملف النووي
lebanon 24
04/12/2024 12:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي يرحب بعقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران ويعتبرها "خطوات ضرورية"
lebanon 24
04/12/2024 12:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البولندي: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتفقوا على مقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل
lebanon 24
04/12/2024 12:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:21 | 2024-12-04
05:14 | 2024-12-04
05:12 | 2024-12-04
05:10 | 2024-12-04
05:03 | 2024-12-04
04:26 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24