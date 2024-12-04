حمية: وزارة الأشغال بدأت منذ اليوم الأوّل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بفتح كافة الطرقات والورش ما زالت تعمل في بعض المناطق لاسيما في النبطية ومحافظة الجنوب

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