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حمية: وزارة الأشغال بدأت منذ اليوم الأوّل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بفتح كافة الطرقات والورش ما زالت تعمل في بعض المناطق لاسيما في النبطية ومحافظة الجنوب

Lebanon 24
04-12-2024 | 03:47
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