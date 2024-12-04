Advertisement

أخبار عاجلة

حمية: معبر المصنع بين لبنان وسوريا أصبح سالكاً والعمل جارٍ الآن على المعابر الشماليّة

Lebanon 24
04-12-2024 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الأشغال علي حمية للجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف معبر جوسية القاع بين لبنان وسوريا
lebanon 24
04/12/2024 12:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: ضربة إسرائيلية تعلق معبراً حدودياً بين لبنان وسوريا
lebanon 24
04/12/2024 12:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: ضربة إسرائيلية جديدة أغلقت المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا مجدداً
lebanon 24
04/12/2024 12:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معبر المصنع المعطّل: هل تحوّل القصف الإسرائيلي إلى لعبة "عضّ الأصابع" بين لبنان وسوريا؟
lebanon 24
04/12/2024 12:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:21 | 2024-12-04
05:14 | 2024-12-04
05:12 | 2024-12-04
05:10 | 2024-12-04
05:03 | 2024-12-04
04:26 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24