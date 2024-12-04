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وزير الصحة فراس الابيض: 3402 شهيد و14655 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي بعد 15 أيلول

Lebanon 24
04-12-2024 | 05:12
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