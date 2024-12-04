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الجيش ينتشر من جديد في شبعا

Lebanon 24
04-12-2024 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ عناصر الجيش عادوا إلى مراكزهم في شبعا، بعدما كانوا قد انسحبوا منها قبيل بدء التوغل البريّ الإسرائيليّ.
 
 
وبحسب المعلومات، انتشر الجيش في بركة النقار وفي جنعم.
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الجيش

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