Advertisement

أخبار عاجلة

الناتو: يجب على الحلفاء تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا من أجل "تغيير مسار الصراع"

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 7 الإسرائيلية: إنشاء وحدة "ميتاف" لتقديم الدعم النفسي للجنود الذين يحتاجون إلى عناية خاصة جراء الحرب
lebanon 24
04/12/2024 15:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
السوداني للأسد: العراق مستعد لتقديم كل الدعم لسوريا لمواجهة "الإرهاب"
lebanon 24
04/12/2024 15:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلة "الإيكونوميست" نقلاً عن مصدر أميركي: الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كما في السابق دون تعريض نفسها لمخاطر جسيمة
lebanon 24
04/12/2024 15:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": هل تؤدي الضربات على الشبكة المالية لحزب الله إلى تغيير مسار الحرب؟
lebanon 24
04/12/2024 15:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:36 | 2024-12-04
08:18 | 2024-12-04
08:08 | 2024-12-04
08:03 | 2024-12-04
07:58 | 2024-12-04
07:54 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24